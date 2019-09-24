تستعرض "الوطن" أسعار العملات اليوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر الحالي، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها، كالتالي:

سعر اليورو

سجّل سعر اليورو في بنك بلوم مصر نحو 17.84 جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع، فيما سجّل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 17.84 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي في بنك عودة نحو 4.33 جنيه للشراء، و4.36 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك بلوم نحو 4.33 جنيه للشراء و4.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.24 جنيه للشراء و16.34 جنيه للبيع، وسجّل في بنك المصرف المتحد نحو 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجّل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المصري الخليجي نحو 4.43 جنيه للشراء و4.45 جنيه للبيع، وسجّل في بنك عودة نحو 4.42 جنيه للشراء و4.45 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك قناة السويس نحو 20.20 جنيه للشراء و20.35 جنيه للبيع، وسجل في بنك التنمية الصناعية نحو 20.20 جنيه للشراء و20.35 جنيه للبيع.