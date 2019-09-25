أسعار العملات اليوم في مصر

استقرت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في بعض البنوك المصرية، فيما ارتفع سعر اليورو، وترصد "الوطن" لقرائها أسعار صرف العملات على النحو التالي:

سعر الجنيه الإسترليني

سجل سعر الجنيه الإسترليني في بنك مصر نحو 20.23 جنيه للشراء و20.42 جنيه للبيع، وسجل في بنك البركة نحو 20.09 جنيه للشراء و20.55 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجّل سعر اليورو في بنك مصر نحو 17.85 جنيه للشراء و18.01 جنيه للبيع، فيما سجّل سعر اليورو في بنك عودة نحو 17.87 جنيه للشراء و18.03 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.31 جنيه للشراء، و4.35 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك إتش إس بي سي نحو 4.33 جنيه للشراء و4.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.24 جنيه للشراء و16.34 جنيه للبيع، وسجّل في بنك إتش إس بي سي نحو 16.26 جنيه للشراء و16.36 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجّل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 4.41 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع، وسجّل في بنك إتش إس بي سي نحو 4.43 جنيه للشراء و4.45 جنيه للبيع.