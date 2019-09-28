سعر الدولار اليوم في مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بعض البنوك العاملة، وذلك وفقًا لآخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت 28 سبتمبر الجاري.

وترصد "الوطن" متوسط سعر الصرف على النحو التالي:

سعر الدولار في بنك المشرق

بلغ سعر الدولار في بنك المشرق نحو 16.27 جنيه للشراء، و16.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني نحو 16.26 جنيه للشراء، و16.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك عودة

بلغ سعر الدولار في بنك عودة نحو 16.27 جنيه للشراء، و16.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

بلغ سعر الدولار في بنك البركة نحو 16.27 جنيه للشراء، و16.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.25 جنيه للشراء، و16.35 جنيه للبيع.