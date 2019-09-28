قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "جينج شوانج"، اليوم، إن الصين بدأت في اتخاذ الإجراءات القانونية للانضمام إلى معاهدة تجارة الأسلحة، وإنها تسعى إلى الانضمام إليها في أقرب وقت ممكن، مضيفا في تصريح، إن الإجراءات القانونية هي إجراء مهم للصين للمشاركة بنشاط في إدارة تجارة الأسلحة العالمية والحفاظ على السلام والاستقرار على الصعيدين الدولي والإقليمي، ما يعكس تصميم الصين على دعم التعددية وممارسة مفهوم بناء مجتمع ذي مصير مشترك للبشرية.

وأشار شوانج، إلى أن الصين تولي دائما أهمية كبيرة لمسألة النقل غير المشروع للأسلحة التقليدية وإساءة استخدامها، وتدعم أهداف ومقاصد معاهدة تجارة الأسلحة، وتؤيد اتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم التجارة الدولية في الأسلحة ومكافحة عمليات النقل غير المشروع للأسلحة، مضيفا أن الصين مستعدة لمواصلة تعزيز التبادلات والتعاون مع جميع الأطراف والعمل من أجل بناء نظام معقول لتجارة الأسلحة وتقديم مساهمات إيجابية في الحفاظ على السلام والاستقرار الدوليين والإقليميين.

ووقع عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانج يي" ورئيس جمهورية كيريباتي "تانيتي ماماو" على بيان بشأن استئناف العلاقات الثنائية بين الدولتين، وقال "يي"، في تصريحات عقب مراسم التوقيع في مقر البعثة الصينية الدائمة بالأمم المتحدة في نيويورك نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم، إن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين حكومتي الصين وكيريباتي له أهمية خاصة وغير عادية.

وأضاف "يي"، أن حكومة جمهورية كيريباتي "أرخبيل يقع في المحيط الهادئ" أكدت أنه توجد "صين واحدة" فقط في العالم، وأن حكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل كل الصين وأن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية.

وتابع الوزير الصيني قائلا: إن بكين على استعداد لتقديم المساعدة إلى كيريباتي لتحقيق التنمية المستقلة والمستدامة بالتوافق مع مباديء الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة، مضيفا: "نعتزم أيضا تعزيز التواصل والتنسيق مع كيريباتي في الشؤون الإقليمية والدولية وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للدول النامية بشكل مشترك".

وأكد عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" أن بلاده ملتزمة بعدم الدخول في صراع أو مواجهة مع الولايات المتحدة، مع تعزيز الاحترام المتبادل والتعاون القائم على الفوز المشترك معها.

وقال وانغ -خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر على هامش اجتماعات الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة- إن العلاقات بين الصين والولايات المتحدة وصلت مرة أخرى إلى مفترق طرق.

وأضاف وانغ –وفقا لوزارة الخارجية الصينية اليوم- أنه "من الخطر أن يؤيد بعض الناس في الولايات المتحدة مسألة النظر للصين باعتبارها خصما، أو حتى اللعب على أوتار فكرة الانفصال عن الصين".

وتابع إن "الصين تأمل أن تلتزم الولايات المتحدة بالمفهوم المتمثل في أن التناغم الحقيقي يرتكز على الإقرار بالتباينات واحترامها، إلى جانب العمل مع الصين لإدارة الخلافات على أساس الاحترام المتبادل، وتعميق التعاون على أساس المنفعة المتبادلة، والدفع بشكل مشترك التنمية السليمة والمستقرة للعلاقات الصينية الأمريكية قدما".