قالت أماني سمير عمة الطفلة جنة ضحية التعذيب بالدقهلية، إنَّ نجلة شقيقها الصغرى توفيت في الساعة الواحدة صباح اليوم بمستشفى المنصورة الدولي، مبينة أنَّها كانت تقيم معها بالمستشفى.

وأضافت أماني، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنَّ الطفلة تدهورت حالتها الصحية أمس بعد بتر ساقها اليسرى، وتمّ منع الزيارة عنها والطعام، ليستمر وضعها على الأجهزة والمحاليل، قبل أنَّ تنهار قوتها الضعيفة نتيجة التعذيب وتفارق الحياة بعد توقف عضلة القلب متأثرة بآلامها.

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وتابعت أنَّه ستجرى مراسم دفن الضحية اليوم بمدافن الأسرة في قرية "بساط الدين" عقب صلاة الظهر، مضيفة أنَّ والدتها لم تأتي لزيارتها إطلاقًا حتى بعد الوفاة "كأنها كلبة وراحت بالنسبة لها".

وأخفت العمة خبر وفاة الطفلة جنة عن والدها الكفيف ليلًا، لحين إعلانه من وزارة الصحة، نتيجة حالته النفسية السيئة بعد لقاءه نجلته الكبرى أماني 7 أعوام، واكتشافه تعذيبها أيضًا بنفس الطريقة البشعة في مناطق متفرقة بالجسم والجهاز التناسلي بصورة أسوأ من شقيقتها الراحلة، ليتم إيداعها حاليًا بالمستشفى نفسها، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة على الجناة، محملة جدة الطفلة ووالدتها مسؤولية ما حدث.

وكان اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطاراً من العميد سامي الحديدي، مأمور مركز شربين ببلاغ مستشفى شربين المركزي بوصول الطفلة ومقيمة طرف جدتها للأم بقرية "بساط كريم الدين"، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وبها آثار حروق بمنطقة الحوض حول الأعضاء التناسلية الخارجية، وتورم بالطرف السفلى الأيسر، وآثار حروق بالظهر وبمناطق متفرقة من الجسم وجرى تحويلها إلى مستشفى المنصورة العام الجديد "الدولي" لاستكمال العلاج.

وانتقل الرائد محمد الأرضي، رئيس مباحث المركز، إلى مكان الواقعة، وبسؤال جد الطفلة لوالدها ويدعى "س. ح" ـ 55 سنة، اتهم في محضر الشرطة، جدة الطفلة لوالدتها وتدعى "صفاء ع. ع"، 41 سنة، ربة منزل، بالتعدي عليها بالضرب، وتسخين آلة حادة، وكي الطفلة بعد تبولها لا إراديا.