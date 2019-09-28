قالت صحيفة "الوطن" الإماراتية، في افتتاحيتها اليوم، إن أمن وسلامة مصر أساس للأمن القومي برمته، مشيرة إلى أنه خلال أسبوعين فقط حاولت جماعة "الإخوان" الإرهابية التأليب والتشويش مستهدفة الأمن والاستقرار الذي تنعم به مصر.

وأوضحت الصحيفة تحت عنوان: "الأفاعي"، أنه "سرعان ما بينت التسريبات أن تلك الجماعة الآثمة بدأت تعد العدة للقيام بعمليات شنيعة الهدف منها إثارة الفوضى والبلبلة والدفع باتجاه ارتكاب الجرائم، وخلال ذلك كانت وسائل الإعلام المغرضة بمختلف أنواعها تعمل ضمن أجندة الإرهاب التي تنتهجها الجماعة ومن يعولون عليها والتي تحاول أن تنقل صورة مغايرة تماما عن الأوضاع في مصر التي يعيش أهلها بأجواء من الأمن والسلام".

وأكدت الصحيفة الإماراتية، أن هذه التدخلات والنيات لا تريد خيرا لمصر، وهي في ذلك لا تريد خيرا للأمة برمتها لأنها تعرف أن أمن وسلامة مصر أساس للأمن القومي برمته، وهم يحقدون على مواقفها الثابتة وكيف رفضت مصر أي وجود لجماعة "الإخوان" وكيف فضحت نياتها الآثمة وأحالت كل المتورطين لتقول العدالة كلمتها بحقهم بعد كل ما ارتكبوه من جرائم وخيانات بحق مصر.