أحالت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، أوراق 7 متهمين في قضية اغتيال معاون مباحث حلوان و7 أفراد شرطة آخرين في مايو 2016، لفضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة 12 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم، عليهم بعد ورود رأي المفتي والحكم على 25 آخرين لم يشملهم قرار الإحالة.

وأسندت النيابة للمتهمين، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصري بتاريخ 6 أبريل 2016.