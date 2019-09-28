إحالة أستاذ بالأزهر للجنايات لإجباره 3 طلاب على خلع ملابسهم

أحال المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية التربية بنين بالقاهرة بجامعة الأزهر، إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بالإخلال بشرف مهنته والاعتداء البدني علي طلابه عن طريق إجبارهم على خلع ملابسهم.

وأفادت تحقيقات النيابة في القضية، أن المتهم بصفته أستاذ مساعد العقيدة والفلسفة بكلية التربية بنين بالقاهرة جامعة الأزهر، وممن لهم سلطة على المجني عليهم من الطلاب هتك عرض ثلاثة من طلابه بالكلية بالقوة والتهديد، بأن أمرهم بخلع ملابسهم، وهددهم برسوبهم في مادته، حال عدم تنفيذ ما أمرهم، ما كان لذلك التهديد من أثر سلبي في نفوسهم، ولرغبتهم في النجاح في مادته، بخاصة كون المجني عليه الثالث راسبا بها لمدة عامين، فاستجابوا لأمره، وخلعوا البنطلونات، وظهرت عوراتهم أمام زملائهم.

وتابعت النيابة: كما أنه بصفته السابقة استعمل القسوة مع المجني عليهم (الطلاب بالكلية)، بأن أخل بشرفهم، وأحدث آلاما ببدن الثالث، وكان ذلك اعتمادا على سلطان وظيفته، بأن أمرهم بخلع ملابسهم على منصة التدريس أثناء إلقائه محاضرة في مادته، وتعدى بالضرب على المجني عليه الثالث، اعتمادا علی سلطان وظيفته.