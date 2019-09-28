ودعت الفنانة الشابة تارا عماد، الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، والتي انتهت، ليلة أمس، بحضور نخبة من مشاهير الفن العربي والعالمي.

ونشرت "تارا"، خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة جمعتها بعدد من الفنانين الشباب منهم، خالد أنور وسارة عبد الرحمن وكريم قاسم، وعلقت، "وخلص المهرجان، المهرجان ده روحه حلوة أوي وأفلامه وورشه أحلى وأحلى".

واستكملت "تارا" متوجهة بالشكر لإدارة المهرجان، فعلقت، "شكرا لمهرجان الجونة لثالث سنة".

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الخميس قبل الماضي 19 سبتمبر، وسط حضور مكثف لنجوم وصناع السينما في مصر والعالم، كما حضر الحفل النجم العالمي مينا مسعود.

وشهد المهرجان على مدى الأيام الماضية عدة فعاليات وندوات هامة، من بينها ندوة عن جسور التواصل مع مواقع الإنتاج الإيطالي، وندوة أخرى عن علم وفن جلب تمويل الأفلام، نظمتها منصة الجونة، كما شهد المهرجان عرض مجموعة كبيرة من أفضل الأفلام التي تم إنتاجها العام الحالي، والتي حصدت جوائز هامة في مهرجانات دولية مختلفة.

وبدأ حفل ختام المهرجان في السابعة من مساء الجمعة، بحضور كوكبة من نجوم ونجمات الفن وصناع السينما في مصر والعالم، ويكرّم المهرجان النجم محمد هنيدي والمخرجة الفلسطينية مي مصري بجائزة الإنجاز الإبداعي.