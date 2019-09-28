ضبطت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم، 4 أطنان من مادة "سي فور" شديدة الانفجار في قضاء هيت بمحافظة الأنبار العراقية داخل مخبأ لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة الأنبار غرب البلاد.

وقالت المديرية، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية، إنه بناء على معلومات استخباراتية دقيقة تمكنت قوات الأمن من مداهمة مخبأ لتنظيم "داعش"، مشيرة إلى أن هذا المخبأ يعد من مخلفات التنظيم أثناء فرض سيطرته على محافظة الأنبار العراقية قبل تحريرها.

وكانت قيادة العمليات المشتركة في العراق قد أعلنت منتصف الشهر الجاري انطلاق المرحلة الخامسة من عمليات "إرادة النصر" الهادفة إلى مطاردة مسلحي تنظيم داعش في صحراء محافظة الأنبار غربي البلاد، وتأتي العملية العسكرية الجديدة بدعم من القوات الجوية العراقية وطيران "التحالف الدولي" ضد تنظيم "داعش"، وتهدف إلى تجفيف منابع الإرهاب وملاحقة المطلوبين والعناصر الإرهابية وتعزير الأمن والاستقرار في المناطق التي شملتها هذه المرحلة.

وقال قائد العمليات المشتركة لقوات التحالف في العراق وسوريا، جيراد ستريكلاند، إن تنظيم "داعش" الإرهابي تلقى هزيمة كبيرة في العراق، وأنه فقد السيطرة على المناطق التي كان يحتفظ بها، مشيرا إلى أنه يتواجد بمجموعات صغيرة، ويحاول نشر أفكاره السامة في المنطقة.

وأكد ستريكلاند في تصريحات خاصة لقناة "العربية الحدث" الإخبارية، اليوم أن التحالف مصمم على هزيمة فلول التنظيم، وقال: "سنفعل ذلك مع شركائنا في العراق من خلال القوات الأمنية العراقية الذين نزودهم بالتدريب والمعدات".

وكان رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي، قد أعلن، في وقت سابق، النصر النهائي على تنظيم "داعش" بعد أن طردت القوات العراقية آخر فلول التنظيم من البلاد، عقب ثلاث سنوات من سيطرة التنظيم الإرهابي على نحو ثلث أراضي العراق.

وفي سوريا، دخل وفد من الأمم المتحدة إلى مخيم الركبان على الحدود السورية الأردنية في إطار المرحلة الأخيرة من الاتفاقية المتعلقة بتفكيكه وإجلاء نزلائه، ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، اليوم، عن المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سوريا هيدين هالدورسون قوله: "العملية المشتركة للأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري الهادفة للمساعدة في الخروج الطوعي للنازحين من مخيم الركبان مستمرة".

وأعلن مسؤولون عسكريون روس، في وقت سابق، أن عملية إجلاء قاطني مخيم الركبان ستبدأ في 27 سبتمبر وستجري تحت إشراف الأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري على ثلاث مراحل خلال 30 يوما، على أن تضم كل دفعة 3500 شخص، يتم نقلهم إلى مراكز إيواء مؤقتة.