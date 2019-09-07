استقبل مطار القاهرة الدولي، أولى طائرات شركة مصر للطيران طراز "إيرباص 300-220"، قادمة من مصنع "ميربل" في كندا، ضمن صفقة الـ 12 طائرة تعاقدت عليها الشركة.

وتنظم الشركة احتفالية غدا الأحد بصالة 4 في مطار القاهرة، بمناسبة استلام أولى طائراتها من هذا الطراز، بحضور قيادات وزارة الطيران المدني وعدد من السفراء بالقاهرة.

تعد هذه الطائرة هى الأولى ضمن صفقة تضم 12 طائرة، يتم بها تحديث أسطول الشركة بالنسبة للرحلات الإقليمية والداخلية، تكون بديلا عن طائرات «إكسبريس» العاملة حاليا على رحلات الخطوط الداخلية، وتتميز هذه الطائرة بقدرة طيران تصل إلى 6 ساعات دون التزود بالوقود.

وقالت مصادر بالشركة إن مصر للطيران تبدأ إجراءات استلام 12 طائرة جديدة من طراز إيرباص A220-300 اعتبارا من شهر سبتمبر الجاري وحتى يونيو 2020، ووصلت أول طائرة للقاهرة وتم تجهيزها ووضعها أمام صالة 4 بالمطار تمهيدا لعقد احتفالية كبيرة للشركة غدا الأحد.

وأضافت المصادر أن الطائرات الجديدة من طراز A220 سوف تعمل على الخطوط الداخلية والإقليمية، لتساهم كفاءتها ووسائل الرفاهية بها فى تطوير الخدمات المقدمة للركاب، يوفر الطراز الجديد للمسافرين الراحة القصوى أثناء الرحلة، من خلال تصميمها المبتكر فى المقصورة المؤلفة من 134 مقعدًا تعد الأوسع فى الدرجة الاقتصادية بالمقارنة مع غيرها من الطائرات ضمن فئة الممر الواحد، وتتمتع الطائرة بنوافذ كبيرة لتوفير المزيد من الضوء الطبيعى للمقصورة.

يتميز طراز A220 بكفاءة عالية فى استهلاك الوقود وراحة عالية للركاب من خلال هيكل الطائرة العريض، كما يجمع الطراز A220 بين أحدث التقنيات المتقدمة لتوفير ديناميكية هوائية عالية، والمواد عالية الجودة، بالإضافة إلى أحدث محركات توربوفان لشركة "برات آند ويتني" من طراز PW1500G، تعمل هذه المحركات على توفير حرق وقود بنسبة 20٪ على الأقل لكل مقعد مقارنة بطائرات الجيل السابق، وبمدى يصل إلى 3400 ميل بحرى (6.300 كم).

يذكر أن إيرباص سلمت أكثر من 80 طائرة من طراز A220 لـ 5 شركات طيران إقليمية وعابرة للقارات فى كل من آسيا وأمريكيا وأفريقيا وأوروبا، الأمر الذى يبرهن على القدرة الكبيرة الذى يقدمه هذا الطراز الجديد من طائرة "إيرباص".