تجمّع مئات الأشخاص، اليوم، غالبيتهم من عائلة وأقرباء رئيس زيمبابوي السابق روبرت موجابي، للمشاركة في مراسم دفنه في مسقط رأسه كوتاما في شمال غربي البلاد، وسيدفن جثمان حاكم زيمبابوي لنحو أربعين عاماً، في بلدته، بناءً على طلب ذويه.

ومنذ منتصف النهار، تجمّع العديد من المدعوين الذين ارتدوا قمصانا بيضا كتبت عليها عبارات "المحرر"، "الأب المؤسس" أو "حامل الراية" لتكريم الرئيس الراحل، وبعد الظهر، رافقت أرملته جرايس موجابي وأولاده النعش من منزلهم إلى مكان الدفن، غير أنّ عملية الدفن تمثّل خاتمة تجاذبات تواجه فيها منذ أسابيع أقرباء موجابي وحكومة خليفته اميرسون منانجاجوا، لتحديد مكان الدفن.

وتوفي موجابي في 6 سبتمبر الجاري في مستشفى في سنغافورة عن عمر ناهز 95 عاماً، وكانت حكومة منانجاجوا ترغب في دفنه في المدفن الوطني لأبطال "النضال من أجل الحرية" في العاصمة هراري، لكن عائلته قررت ختاماً خلال الأسبوع الحالي أنّه سيدفن في كوتاما الواقعة على نحو مئة كيلومتر في شمال غرب العاصمة.

وعكست هذه التجاذبات التوتر المستمر منذ نحو عامين بين الدائرة المحيطة بالرئيس السابق وبين منانجاجوا، وكان موجابي يكنّ ضغينة تجاه منانجاجوا الذي ترأس البلاد منذ اضطرار الرئيس السابق إلى الاستقالة نتيجة ضغوط مارسها الجيش وحزبه، وبعد 37 عاماً في الحكم، غادر موجابي منصبه تاركاً خلفه دولة أرهقها القمع وتعاني من أزمة اقتصادية حادة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".