تحركت سيارة إسعاف، بجثة الطفلة جنة محمد سمير، 4 سنوات من مستشفى المنصورة الدولي، لتشييع جنازتها بقريتها بساط كريم الدين بمركز شربين في محافظة الدقهلية.

وحصلت أسرتها على تصريح بالدفن من مكتب صحة أول المنصورة بعد انتهاء الطب الشرعي من تشريحها.

وأرفق الطبيب الشرعي الساق المبتورة من الطفلة جنة محمد سمير، 4 سنوات، إلى جثتها لتدفن معها.

وقال مصدر مسئول في الطب الشرعي، لـ "الوطن"، إن الساق المبتورة حُفظت في ثلاجة المستشفى منذ بترها، لتسليمها لذويها، ثم تم إرفاق الساق بالجثة لدفنها معها.

بدأت الواقعة عندما ورد إخطارٍ للواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، من العميد سامي الحديدي، مأمور مركز شربين، ببلاغ مستشفى شربين المركزي بوصول الطفلة جنة، ومقيمة لدى جدتها للأم بقرية "بساط كريم الدين"، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وبها آثار حروق بمنطقة الحوض حول الأعضاء التناسلية الخارجية، وتورم بالطرف السفلي الأيسر، وآثار حروق بالظهر وبمناطق متفرقة من الجسم، جرى تحويلها إلى مستشفى المنصورة العام الجديد "الدولي" لاستكمال العلاج.

وتوجه رئيس مباحث مركز شربين إلى مقر إقامة الطفلة، حيث تقطن مع جدتها التي تدعى "صفاء" المتهمة بالتعدي عليها بالضرب وحرق أجزاء من جسدها، بحجة تبولها لا إراديًا، وألقي القبض على الجدة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وكان أطباء مستشفى المنصورة الدولي، أجروا عملية بتر للساق اليسرى للطفلة جنة، وأكد تقرير الحالة الطبية للفتاة بالمستشفى، أن الطفلة وصلت محولة من مستشفى شربين المركزي، مصابة باعتداء من آخرين وبالكشف الطبي الظاهري تبين وجود غرغرينا بالأعضاء التناسلية الخارجية واشتباه جلطة بالطرف السفلي الأيسر.