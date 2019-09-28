الطب الشرعي بالدقهلية ينتهي من تشريح جثة الطفلة "جنة"

انتهى الطب الشرعي من تشريح جثة الطفلة جنة، اليوم، استعدادا للتصريح بدفنها وتجمع عدد من أسرة الطفلة أمام مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، استعداد لتسلم الجثة وتشييع جنازتها.

من جانبه أكد أشرف عبد الوهاب ياسين، محامي أسرة الطفلتين جنة وأماني، إنهم نقلوا الطفلة أماني إلى نيابة شربين، لسماع أقوالها في آثار التعذيب الموجودة في منطقة الأعضاء التناسلية لها وسببها ومن قام بذلك.

كما أوضح المحامي أن أقوال الطفلة أماني سيغير مجرى القضية، ويكشف عن أشياء كثيرة.

كشفت مصادر أمنية، لـ"الوطن"، أن مباحث شربين تحفظت على أم وخال الطفلة في انتظار قرار النيابة بشأنهما.

في السياق ذاته أكد الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن الطفلة أماني، شقيقة الطفلة جنة، حُرر تقرير طبي بحالتها ومصابة بآثار حروق في منطقة أعضائها التناسلية.

وأضاف أنهم سينقلون الطفلة أماني من شربين إلى مستشفى المنصورة الدولي، لوضعها تحت رعاية طبية وإجراء جراحات التجميل اللازمة لها.

وتوفيت الطفلة جنة في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بعد بتر ساقها، إثر تعرضها للتعذيب على يد جدتها المحبوسبة حاليا على ذمة الاتهامات الموجهة إليها 15 يوما على ذمة التحقيقات.