ضبط الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، سيارة وميكروباص دون لوحات معدنية يسيران عكس الاتجاه، على طريق "أبوحماد - الزقازيق" أمام قرية الشوبك، فأصدر تعليماته لرجال المرور بضبط ومصادره السيارتين واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفة.

وأكد محافظ الشرقية أن السير عكس الاتجاه جريمة في حق الوطن والمواطن يترتب عليه وقوع حوادث، ويتسبب في إزهاق أرواح الأبرياء.

ووجه محافظ الشرقية مدير إدارة المرور بتكثيف التواجد المروري بمختلف شوارع وميادين المحافظة، لإعادة الانضباط للشارع واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال أصحاب السيارات والسائقين غير الملتزمين، مطالبا أصحاب السيارات بضرورة الالتزام بقواعد المرور والقانون تفاديا لوقوع الحوادث.