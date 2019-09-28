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الشعب قال كلمته: لا للفوضى

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السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام

السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام

شروط الحصول على قرض حسن من وزارة الأوقاف

شروط الحصول على قرض حسن من وزارة الأوقاف

اجتماع ثلاثي بين "أبو العينين" و"باندي" وأعضاء "الأورومتوسطي" حول أزمة سد النهضة

اجتماع ثلاثي بين "أبو العينين" و"باندي" وأعضاء "الأورومتوسطي" حول أزمة سد النهضة

30 رئيس دولة وحكومة يعلنون مشاركتهم في مراسم تأبين "شيراك"

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"منتدى المرأة المصرية" يكرم لبنى عبد العزيز و30 نموذجا نسائيا ناجحا

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"الطفلة جنة" ماتت وتدفن بـ"تصريحين دفن".. قصة جريمة الكل فيها "متهم"

"الطفلة جنة" ماتت وتدفن بـ"تصريحين دفن".. قصة جريمة الكل فيها "متهم"

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ضريح عبدالناصر.. قِبلة مريدي الزعيم من المصريين والعرب

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