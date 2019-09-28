قال علاء عصام عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن ما حدث أمس من حشود آلاف المصريين أمام المنصة لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، استمرار لخطاب المشاعر الذي يخاطب به الرئيس الشعب المصري.

وأضاف عصام، خلال لقائة في برنامج "ست الستات"، المذاع على قناة "صدي البلد"، أن لقاء مجموعات من الجماهير في المطار في استقبال الرئيس كان له أثر كبير بعد رحلة العودة من الأمم المتحدة لما نتج عنها من نتائج مثمرة.

وأشار عضو تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أن طمأنة الناس للرئيس ووجودهم في الصباح الباكر بعد الفجر مباشرة، يعد بمثابة رسالة واضحة لثقة الشعب في الرئيس واستراتيجية العمل التي تتخذها الدولة المصرية ما انعكس بعد ذلك على الوقفة التي تمت في المنصة باحتفالية في حب مصر، في ضربة استباقية من الشعب.