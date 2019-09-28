تفقد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بحضور وزير الشباب والرياضة، مشروع أهالينا (2) بمدينة السلام، وهو أحد المشروعات السكنية الجديدة التي تقيمها المحافظة لنقل سكان المناطق العشوائية الخطرة من الدرجة الأولى والثانية.

ويتم إنشاء مشروع أهالينا، بالتعاون وبإشراف المنطقة المركزية العسكرية.

ويضم المشروع- الذي يقام على مساحة 15 فدانا- 36 عمارة (1400 وحدة سكنية) منهم (12 عمارة عبارة عن دور أرضي و9 طوابق، و24 أخرى مكونة من دور أرضي و12 طابقا).

وتبلغ مساحة الوحدة السكنية 90 متر مربع، عبارة عن 3 غرف وصالة، بالإضافة إلى 176 محلا تجاريا، بمساحة 45 متر مربع للواحد، فضلا عن إنشاء 4 مولات تجارية.

المشروع يضم أيضا مركز شباب نموذجي، يشمل مبنيين (اجتماعي وإداري)، وملعبين خماسي، وحمام سباحة، بالإضافة إلى مسجد وكنيسة، ومدرسة تضم 28 فصلا، ومركزا طبيا، وخزان مياه يسع لـ 1400 متر مكعب، للطوارئ، وتغذية المشروع، وحنفيات الحريق.

وقد بلغت نسبة التنفيذ في المشروع نحو 47% فيما يخص الإنشاءات الخرسانية والمعمارية.