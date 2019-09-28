مقتل 9 أشخاص في هجومين بنيجيريا

قُتل تسعة أشخاص بينهم جندي وشرطي، في هجومين منفصلين نفذّهما جهاديون في شمال شرق نيجيريا، وفق ما أعلن مسئولون وميليشيات محلية السبت.

ونفّذ تنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا المنشق أساسا عن جماعة بوكو حرام، هجوما مساء الجمعة على جنود نيجيريين وتشاديين في مدينة غاجيرام على بعد ثمانين كيلومترا من العاصمة الإقليمية مايدوغوري، ما أدى إلى معركة عنيفة.

وصرّح مسئول الحيّ شيتيما ماينا لوكالة فرانس برس "خسرنا ثمانية أشخاص في الهجوم، هم شرطي وصياد محلي وستة من السكان".

وفي هجوم آخر مساء الجمعة، شنّ مقاتلون يشتبه في أنهم من بوكو حرام، هجوماً على نقطة عسكرية في مدينة بانكي على الحدود مع الكاميرون، ما أدى إلى مقتل جندي وتدمير آلية عسكرية، بحسب مصادر عسكرية وفي المجموعات المسلحة.

وخلال عشر سنوات، أدى التمرد الجهادي والتصدي له في شمال شرق نيجيريا إلى مقتل 27 ألف شخص. ولا يزال نحو مليوني نازح غير قادرين على العودة إلى منازلهم.