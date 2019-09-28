وجه الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، تعازيه، إلى أسرة الطفلة جنة محمد سمير (4 سنوات)، ضحية تعذيب جدتها في قرية بساط كريم الدين.

جاء ذلك، خلال زيارة المحافظ إلى مستشفى المنصورة الدولي، لتقديم واجب العزاء لأسرة الطفلة جنة، حيث رافقه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، والدكتور أشرف البدراوي مدير المستشفى.

وقال شاروبيم"، لـ"الوطن"، إن المشكلة هي "مشكلة تعليم وتثقيف الناس، والأمهات في البيوت، وتعليمهن الاهتمام بأولادهن"، مشيرا إلى أن الله- تعالى- قد رحم الطفلة جنة، فلو عاشت لكانت ستصبح مريضة نفسيا وناقمة على المجتمع بأثره.

وأشار إلى أن كل مقصر وكل من تسبب في إيذائه الشقيقتين جنة وأماني سيأخذ جزائه بالقانون.

وأكد أنه كان قد وجه بتوفير كل أوجه الرعاية الطبية لجنة، وستلاقي شقيقتها، التي ترقد حاليا في المستشفى (مصابة أيضا) كل الرعاية والعناية.

ومن جهته، قال وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن الطفلة أماني (6 سنوات)، أصيبت بحروق متفرقة في البطن والظهر، وتم عمل تقرير طبي لها، وطلبت من إدارة المستشفى إرسالها إلى مستشفى المنصورة الدولي، لوضعها تحت الملاحظة.

وجاء التقرير الطبي المبدئي لمستشفى شربين المركزي، عن الكشف الذي تم توقيعه على "أماني" شقيقة الطفلة جنة، يفيد بـ"وجود آثار حريق أعلى أعضائها التناسلية، وحريق بالشفرة الصغرى اليسرى، وتبين أن غشاء البكارة سليم تماما، ويلزم عرضه على الطب الشرعي للبت في الأمر".