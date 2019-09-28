تقدم محمد سمير حافظ، والد الطفلتين جنة وأماني، ببلاغ، إلى مركز شرطة شربين، بمحافظة الدقهلية، اتهم فيه كل من "والدة الطفلتين وجدتهما وجدهما من الأم" بتعذيبهما، كما اتهم 3 من أشقاء والدتهما (أخوالهما) بهتك عرضهما.

وحرر بالبلاغ، المحضر رقم 15 أحوال لسنة 2019 مركز شربين.

ولفظت الطفلة جنة، أنفاسها، اليوم، بعد أن تعرضت للتعذيب على يد جدتها، مما أدى لإصابتها بكدمات وحروق متفرقة في مختلف الأماكن بالجسم، وتوفيت بعد فترة من عدم الاستقرار في حالتها الصحية وإجراء بتر لساقها اليسرى منذ يومين، ونقلها إلى العناية المركزة.

فيما أنهت مستشفى المنصورة الدولي إجراءات وتصريح الدفن للطفلة جنة (4 سنوات)، تمهيدا لدفنها.

وشيع الآلاف من أبناء الدقلهية، جثمان الطفلة جنة، مساء اليوم، إلى مثواها الأخير.