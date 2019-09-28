أثبت التقرير الطبي المبدئي بمستشفى شربين المركزي في محافظة الدقهلية، عقب توقيع الكشف على الطفلة أماني محمد سمير (6 سنوات) شقيقة الطفلة جنة، التي لفظت أنفاسها مساء اليوم، داخل مستشفى المنصورة الدولي، وجود: "آثار حريق في مناطق حساسة (العضو التناسلي)، وتبين أن غشاء البكارة سليم تماما، ويلزم عرضها على الطب الشرعي للبت في الأمر".

وتقدم محمد سمير حافظ، والد الطفلتين جنة وأماني، بـ بلاغ، مساء اليوم، إلى مركز شرطة شربين، بمحافظة الدقهلية، اتهم فيه كل من "والدة الطفلتين وجدتهما وجدهما من الأم" بتعذيبهما، كما اتهم 3 من أشقاء والدتهما (أخوالهما) بهتك عرضهما.

ولفظت الطفلة جنة أنفاسها، اليوم، بعد أن تعرضت للتعذيب على يد جدتها، مما أدى لإصابتها بكدمات وحروق متفرقة في مختلف الأماكن بالجسم، وتوفيت بعد فترة من عدم الاستقرار في حالتها الصحية وإجراء بتر لساقها اليسرى منذ يومين، ونقلها إلى العناية المركزة.

فيما أنهت مستشفى المنصورة الدولي إجراءات وتصريح الدفن للطفلة جنة (4 سنوات)، تمهيدا لدفنها.

وشيع الآلاف من أبناء الدقلهية جثمان الطفلة جنة، مساء اليوم، إلى مثواها الأخير.

وتمكن رجال مباحث مركز شرطة شربين برئاسة الرائد محمد الأرضي رئيس ، من ضبط 5 من المتهمين في المحضر، هم جد وجدة الطفلة، بالإضافة إلى أخوالها الثلاثة، للاستماع إلى أقوالهم، تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.