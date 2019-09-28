اعتمد النائب العام المستشار حمادة الصاوي، الحركة الداخلية للنيابة العامة المتعلقة بنقل وتعيين محال إقامة أعضاء النيابة العامة.

وتضمنت الحركة أعضاء النيابة في دائرة مكتب النائب العام، وتضم المكتب الفني ومكتب التحفظ على الأموال ومكتب التعاون الدولي وحقوق الإنسان ومركز المعلومات ونيابة أمن الدولة العليا ونيابة الأموال العامة العليا ونيابة الشؤون المالية والتجارية ونيابة مكافحة التهرب من الضرائب والنيابة العليا لشؤون الأسرة ونيابة استئناف القاهرة وأعضاء النيابات الكلية والجزئية بالقاهرة والمحافظات.

وكان مجلس القضاء الأعلى اعتمد في وقت سابق حركة انتدابات القضاة العاملين بالنيابة ومحامي العموم للعام القضائي الجديد الذي يبدأ في الأول من أكتوبر المقبل.

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