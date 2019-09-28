بالأسماء.. النزول 10 درجات في تنسيق 5 مدارس "تعليم مزدوج" بالغربية

وافق اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية، على النزول بالحد الأدنى لتنسيق قبول 5 مدارس يطبق عليها التعليم والتدريب المزدوج، بالتعليم الفني، بواقع 10 درجات في كل مدرسة.

ووشمل هذا القرار، المدارس الآتية:

1- مدرسة المحلة الصناعية بنات مزدوج من 190 إلى 180 درجة.

2- مدرسة طنطا الصناعية بنات مزدوج من 190 إلى 180 درجة.

3- مدرسة الشين الصناعية بنات مزدوج من 180 إلى 170 درجة.

4- مدرسة المنشأة الصناعية بنات مزدوج من 190 إلى 180 درجة.

5- مدرسة الشهيد خالد دبور الصناعية بنين مزدوج من 180 إلى 170 درجة.

وفي السياق ذاته؛ أكد محافظ الغربية، أن تخفيض درجات القبول بالمدارس السابقة، لتحقيق التلائم بين رغبات الطلاب، ونسب كثافتهم بالفصول، لتوفير مناخ تعليمي متميز.