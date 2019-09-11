أمر محمد حسام الدين وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، اليوم، بتشكيل لجنة لجرد محتويات مخزن للكتب المدرسية خاص بإدارة بني سويف التعليمية، عقب انهيار جزئي لحائط المخزن، وتم نقل الكتب إلى مخزن أخر بديل لحين إعادة ترميم المبنى القديم.

كان اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، قد تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة، بسقوط حائط في مخزن الكتب الدراسية التابع لإدارة بني سويف التعليمية الكائن بشارع الديري، دون إصابات أو وفيات. وبانتقال مأمور وضباط مباحث قسم شرطة بني سويف، إلى مكان البلاغ، تبين سقوط جزئي بمساحة 3 متر طول في 4 متر عرض من حائط مخزن الكتب الدراسية، وتبين أن الحائط منشأ من الحجارة ومسقوف من الكمر الحديدي دون إصابات أو وفيات. كما تبين سقوط كمية من الحجارة والرمال على الكتب الدراسية الخاصة بالمراحل التعليمية بداية من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الثالث الثانوي.

وأفادت التحريات أنه أثناء تواجد " أحمد . م . أ" 40 عام، أمين مخازن بإدارة بني سويف التعليمية، بالمخزن فوجئ بسقوط جزء من الحائط على الكتب الدراسية، نتيجة كون المبنى قديم، ولايتهم أحد. تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وكلف محمد حسام الدين وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف بجرد محتويات المخزن ونقل الكتب إلى مكان أخر بديل خاص بمخازن الإدارة.