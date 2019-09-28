لقي شخص مُسِنّ في الدقهلية، مصرعه، اليوم، بعدما صدمه قطار "المنصورة- المطرية"، في أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، وذلك أمام قرية "العصافرة" مركز المطرية.

وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير الأمن، إخطارا، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المطرية، من إدارة شرطة النجدة، باصطدام قطار "المنصورة- المطرية" بأحد الأشخاص، حال عبوره شريط السكة الحديد من أحد الأماكن غير المخصصة لذلك.

وانتقلت سيارة إسعاف وقيادات أمنية بمركز المطرية، إلى مكان البلاغ، وتبين أنه في حال عبور "محمد أنيس محمد وادي النيل" 60 سنة، مقيم قرية الضهر، التابعة للعصافرة مركز المطرية، لشريط السكة الحديد من مكان غير مخصص للعبور، اصطدم به أحد القطارات، القادم من المنصورة، وأدى إلى وفاته في الحال.

ونقل جثمان المُسنّ إلى مشرحة مستشفى المطرية، تحت تصرف النيابة العامة.

وحرر عن ذلك المحضر اللازم، لاتخاذ الإجراءات القانونية.