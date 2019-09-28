قال المهندس عادل زيدان، رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف فدان، إن الشعب المصري عبر أمس عن رأيه بكل حرية وديمقراطية وبدون تكليف، وخرج في ميدان المنصة لتأكيد وقوفه بجانب قواته المسلحة وشرطته ورئيسه عبدالفتاح السيسي، مضيفُا: "الشعب رد بدون تكليف، جفت الأقلام وطويت الصحف".

وأضاف "زيدان"، خلال حواره في برنامج "حوار واستثمار"، على شاشة "الصحة والجمال"، أن الشعب المصري خرج لإيصال رسالة للرئيس بأن الشعب استوعب رسالته، وتقديم الشكر والوفاء والولاء للسيسي الذي يوضح للشعب كل ما هو مستجد على الساحة بنفسه، وأصبح يّنفي الشائعات بنفسه أيضًا للشعب.

وتابع: "الناس خرجت عشان تقول للرئيس إحنا اقتنعنا بكلامك ياريس، ومش هنسيب حد ينهش في لحم البلد دي، اللي نزل الفلاحين والشباب والعمال وأهل الريف وأهل القبائل، الكتلة الصلبة بتاعه الشعب المصري اللي نزلت تقول إحنا فاهمين، الشعب المصري واعي".

وأوضح رئيس جمعية مزارعي المليون ونصف فدان، أن الشعب المصري خرج لتأييد السيسي دون أي دعوات، ولم يُكلف أحد شخص بالنزول، بينما عناصر جماعة الإخوان الإرهابية ظلت تروج الشعب وتحرضه على التظاهرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الإخوانية المحرضة في الخارج ورغم ذلك لم ينزل أحد ولم يستجيب أحد لهذه الدعوات.

فيما أطلق زيدان، مبادرة عن إطلاق أسماء الشهداء على كل الشوارع في الـ 14 مدينة جديدة، مضيفًا: "عاوزين نفعل المبادرة دي عشان لا أحد ينسى الشهداء، دول ناس ضحوا عشان خاطر مصر".