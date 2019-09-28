سخر الإعلامي تامر أمين، من فشل دعوات التظاهر، التي دعا إليها المقاول الهارب محمد علي وجماعة الإخوان الإرهابية، متهمًا من أطلق على يوم أمس "جمعة الخلاص" بالغباء.

وأوضح "أمين"، خلال تقديم برنامج "آخر النهار"، عبر شاشة "النهار": "المفروض كنت تدرجها أو تجدولها مش تقول على أول جمعة إنها الخلاص، طب الجمعة الجاية هتسميها خلاص بشرطة ولا خلاويص".

وتابع: "هتبقى خلاويص لأنها باخت وبقت حاجة دمها تقيل أوي، شوفوا طريقة تانية".

وأكد أن الشعب المصري أظهر تماسكًا كبيرًا أمس، موجها حديثه للإرهابية: "مَتتعبوش نفسكم وتتعبونا معاكم".

وحلل أمين، موقف الجماعة الإرهابية الهادف إلى استمرار التظاهر بالرغم من تيقن الجماعة بأنها خسرت كل شيء في مصر: "بيقولوا نستنزف مصر، يعملوا حاجة زي حرب الاستنزاف، لما خسرنا في حرب 67 مسكتناش وعملنا عمليات استشهادية وعسكرية وراء خطوط العدو، وطول الوقت تكسر معنوياته وترفع معنوياتنا".