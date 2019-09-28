قال الإعلامي نشأت الديهي، إن معركة الدولة مستمرة ضد جماعة الإخوان الإرهابية، مشيرًا إلى أن الجماعة الإرهابية مستمرة في مساعيها لتخريب مصر.

وأضاف الديهي، خلال حلقة اليوم، من برنامج "بالورقة والقلم"، عبر شاشة "ten": "مش بخوف حد، لكن لا مكان لهم إلا بسقوط البلد، عاملين زي الحية، مرة يتكلموا بالقرآن ومرة بالإلحاد، محدش يقولي 6 أبريل والاشتراكيين الثوريين ومحمد علي الصايع ده، كلهم الإخوان بيستخدموهم لتحقيق أهدافهم دون رفع راية الإسلام هو الحل".

وتابع أن الجماعة حرضت في الآونة الأخيرة على اغتيال الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعا الدولة المصرية إلى التحرك بشكل قانوني: "هذا الممارسات تحرك قضية عاجلة في المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن ويفضح المحرضون على الملأ، إحنا مع حرية الرأي لكن مش مع حرية التحريض".

وعرض الديهي، مقطع فيديو للإعلامي الهارب حمدي زوبع، وهو يلمح إلى إمكانية اغتيال الرئيس السيسي على غرار ما حدث مع الرئيس الأسبق محمد أنور السادات: "الإخوان والجماعة الإسلامية قتلا السادات، بيقولوا هنكررها ونعيدها تاني، لازم يتعمل قضية في المحكمة الجنائية الدولية".