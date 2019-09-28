قال الدكتور يوسف شقرا، رئيس اتحاد كتاب الجزائر، إن مصر كانت لها تجربة رائدة كاتحاد كُتاب، حيث أنها مؤسسة استطاعت أن تُكوِن نفسها بنفسها، وتعطي نموذج ناجح في الكثير من المجالات، وفتحت المجال للكُتاب، موضحًا أن تجربة مصر أراد الجميع استثمارها في اتحاد كُتاب العرب، وهذا يعطي نجاح إضافي.

وأضاف "شقرا"، خلال حواره في برنامج " المساء مع قصواء"، مع الإعلامية قصواء الخلالي، على شاشة "TeN"، أن الدكتور سلطان القاسمي، راعي الثقافة العربية وحاكم الشارقة سخّر كل الإمكانيات للنهوض بالثقافة والكتاب، وما زال يرسل برسائل يؤكد على دعمه لمصر.

وتابع: "سلطان القاسمي أوصى الوفد الإماراتي باتحاد كُتاب العرب بالتصويت لرئيس اتحاد كُتاب مصر لرئاسة اتحاد العرب، حيث أن مصر لها تجربة ناجحة وتم الاستفادة من تجربتها في اتحاد كتاب مصر".