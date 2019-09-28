أصيب 3 أشخاص، اليوم السبت، بحالة اختناق في حريق داخل منزل بمركز إيتاي البارود بالبحيرة، وجرى نقلهم إلى المستشفى المركزي.

وتلقى اللواء مجدي القمري، مدير الأمن، إخطارا، من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، يفيد باندلاع حريق بأحد المنازل في قرية الحوته التابعة لمركز إيتاي البارود.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، بقيادة العقيد محمد بلبع، إلى مكان الحريق، وجرت السيطرة على النيران.

وأسفر الحريق عن إصابة 3 أشخاص بالاختناق، ونقلوا إلى مستشفى إيتاي البارود المركزي، لإسعافهم.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.