تصدر هاشتاج "الإعدام لخال وجدة الطفلة جنة" موقع "تويتر" في مصر اليوم، بعد وفاة الطفلة جنة محمد سمير، 4 سنوات، وتشييع جنازتها في قرية بساد كريم الدين مركز شربين بمحافظة الدقهلية، بعد أن ماتت متاثرة بإصابتها من تعذيب جدتها لها وبعد 3 أيام من بتر ساقها اليسرى الذي دفن معها في جنازة شعبية مهيبة مساء السبت.

وعلقت نور العتيبي قائلة "آسفة يا صغيرتي لأن العالم أصبح موحشا، والرحمة اختفت من قلوب البشر إلى مكان أفضل، طير من طيور الجنة عند رب رحيم".

وقال الفنان محمود البزاوي: "رحم الله جنة ضحية الجهل وقلة الوعي و قلة الإنسانية.. ويا ريت يبقى فيه متابعة دايما من خلال الدولة على حضانة وحقوق الطفل لأن أكيد في زي جنة كتير ومش هانسمع عنهم إلا بعد فوات الأوان.. ربنا يرحمك ويفرحك بالجنه و نعيمها".

ووصف عبد الله المهليب مأساة الطفلة جنة بالقصة المؤلمة، وتسببت فيها الأم "الأنانية" طمعا بالنفقة وليس الأطفال بجريمة قتل بعد التعذيب.

"صور التعذيب بجسمها بتبكي الحجر، هالقد في بشر وحوش؟"، هكذا وصفت لميا فايد، صور الطفلة وقالت "إن الطفلة جنة محمد سمير توفيت عن عمر 4 سنوات بمصر نتيجة اغتصابها وتعذيبها من قبل خالها وستها، ما أدى إلى تهتك الرحم وتعفن لحمها وإصابتها بالغرغرينا بقدمها وبجسمها لربطها وكيّها وحرقها بالماء المغلي".

وطالب أحد المتابعين بعقوبة تفوق الإعدام وقال "الإعدام رحمة لهم ولكن لا بد من أنهم يموتون، وقبل الإعدام تطبق عليهم أقسى أنواع العنف بكل أساليبه وطرقه، ولو أن الأفضل يقودونهم بالشوارع وجلد وكل العالم تشوف وتجويع وما في أي سائل يدخل لجسدهم المعفن، الرحمة في حقهم حرام".