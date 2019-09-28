قال كريم عبدالمؤمن البيلي، محامي جدة الطفلة جنة، ضحية الإهمال والتعذيب، إنه المحامي الخاص بها وبعائلتها منذ حوالي العامين، خاصةً أن العائلة كان لها مشكلات عديدة مع عائلة والد الطفلة جنة، وكان بين العائلتين نزاع قضائي والعديد من القضايا.

وأكد البيلي في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنهم لجأوا له في قضية الطفلة جنة، إلا أنه بعد علمه بتفاصيل القضية والواقعة، رفض رفضا باتًا وقاطعًا الدفاع عنهم فيها، موضحًا أنه كتب توضيحًا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ليزيل اللبس والفهم الخاطئ لدى أهل القرية الذين ظنوا أنه سيدافع عنها.

وأضاف أنه لا يوجد محامٍ من الممكن أن يقبل الدفاع عن الجدة والخال في تلك القضية، وبالإضافة لذلك فهو أحد أبناء قرية "بساط كريم الدين" التي وقعت بها الحادثة، ولا يقبل أن تقع تلك الحادثة لواحدة من أطفالها، لافتًا إلى أن محاميا زميلا آخر تنحى عن القضية اليوم.

وكشف محامي الجدة عن مفاجأة، حيث إنه قرر استكمال القضية لنهايتها كمحامٍ عن المجني عليهما، جنة وشقيقتها أماني، وأنه بالفعل حضر التحقيقات اليوم، ضمن 7 محامين آخرين قرروا الترافع عن جنة وشقيقتها في القضية.

وتابع البيلي أن القضية حال اتخذت مسارها القانوني الذي يتوقعه، فالأحكام المتوقعة على الجدة والخال لن تقل بأي حالٍ من الأحوال عن الإعدام، حيث يتوافر شرط العمد والقصد والذي أوضحته الإصابات، كما أن هناك أحكاما سابقة صدرت بالإعدام في حق أهالي عذبوا أبناءهم حتى الموت سيستندون عليها في طلبهم الحكم بالإعدام.

وتقدم محمد سمير حافظ، والد الطفلتين جنة وأماني، بـ بلاغ، مساء اليوم، إلى مركز شرطة شربين، بمحافظة الدقهلية، اتهم فيه كلا من "والدة الطفلتين وجدتهما وجدهما من الأم" بتعذيبهما، كما اتهم 3 من أشقاء والدتهما (أخوالهما) بهتك عرضهما.

ولفظت الطفلة جنة أنفاسها، اليوم، بعد أن تعرضت للتعذيب على يد جدتها، ما أدى لإصابتها بكدمات وحروق متفرقة في مختلف الأماكن بالجسم، وتوفيت بعد فترة من عدم الاستقرار في حالتها الصحية وإجراء بتر لساقها اليسرى منذ يومين، ونقلها إلى العناية المركزة.

فيما أنهت مستشفى المنصورة الدولي إجراءات وتصريح الدفن للطفلة جنة (4 سنوات)، تمهيدا لدفنها.

وشيع الآلاف من أبناء الدقلهية جثمان الطفلة جنة، مساء اليوم، إلى مثواها الأخير.

وتمكن رجال مباحث مركز شرطة شربين برئاسة الرائد محمد الأرضي، من ضبط 5 من المتهمين في المحضر، هم جد وجدة الطفلة، بالإضافة إلى أخوالها الثلاثة، للاستماع إلى أقوالهم، تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.