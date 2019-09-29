أبو الغيط: إسرائيل وراء تأجيج الانقسام بين الفلسطينيين

قال السفير أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن إسرائيل ساعدت في تفاقم المأساة الفلسطينية.

وأضاف أبو الغيط، خلال استضافته في لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل بث ببرنامج "مساء dmc" عبر شاشة "dmc"، أن إسرائيل ساعدت على الانقسام بين الفلسطينيين وبعضهم البعض منذ بداياته، حتى تفاقم الوضع حاليا.

وأوضح أن هناك مصالح مستقرة لدى بعض التيارات الفلسطينية بعدم تغيير الوضع، لافتا أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن تحدث معه عن نيته عقد انتخابات داخل فلسطين تفرز قيادة فلسطينية جديدة مجدة، لكنه لديه شكوك في أن ينجح في عقد هذه الانتخابات في قطاع غزة، لأن هناك طرفا يجد من الصعب أن يتخلى عن السلطة إذا هُزم.

وتابع: "هذه هي المأساة الفلسطينية الحقيقية، الانقسام الفلسطيني والمصالح الضيقة التي تحرك ذلك الطرف أو ذاك".