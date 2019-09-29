ليفربول والأهلي والزمالك.. أبرز ما بحث عنه المصريون عبر "جوجل"

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شيفيلد يونايتد ضد ليفربول

حقق ليفربول فوزًا صعبا على حساب شيفيلد يونايتد بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب برامول لين في إطار منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بهذا الفوز رفع ليفربول رصيده عند 21 نقطة في المركز الأول، بفضل الهدف الذي أحرزه فينالدوم في شباك شيفيلد.

بدأ شيفيلد المباراة باندفاع هجومي، مستغلا اللعب على ملعبه ووسط جماهيره، لكن مع مرور الوقت، سيطر لاعبو ليفربول على مجريات هذا الشوط.

وسنحت عدة فرص لفريق ليفربول، أبرزها فرصتين للسنغالي ساديو ماني الذي أهدر الفرصة الأولى بغرابة، والثانية لم يكن موفقا.

وشهدت الدقيقة 34 انطلاقة مميزة من "ماني" الذي انفرد بحارس مرمى شيفيلد دين هندرسون، لكنه سدد كرة بعيدة تماما عن مرمى صاحب الأرض.

وقبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق فقط، سنحت فرصة أخرى للريدز، وبدأت الكرة من محمد صلاح، الذي مرر الكرة إلى البرازيلي روبرتو فيرمينو، والذي اختار تمرير الكرة بدلا من تسديدها، إلى زميله "ماني" ويسدد الأخير كرة قوية يردها القائم الأول.

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الأهلي

أعلن النادي الأهلي، عن رجل مباراة الفريق الأول ضد كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية، في إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ونال المالي أليو ديانج، رجل المباراة وفقًا لحساب الأهلي الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، وعلق قائلًا: "نسر مباراة اليوم هو لاعبنا أليو ديانج.. استمر".

وحقق الأهلي فوزًا عريضًا على نظيره كانو سبورت، بنتيجة 4-0، وسجل أليو ديانج أول اهداف المارد الأحمر باللقاء، وتأهل الأهلي لدور المجموعات، بعد الانتصار في مجموع لقاءات الذهاب والعودة بنتيجة 6-0.

وأبدي "ديانج" سعادته بالفوز الكبير على كانو سبورت الغيني برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهم على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في إياب دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

وقال ديانج في تصريحات عبر قناة الأهلي:"بشكل الجماهير والجهاز الفني وحاجة جميلة جدا أن أسجل في بدايتي مع الأهلي.. وليس من السهل أن يكون لاعب في نادي كبير مثل الأهلي وينال ثقة الجماهير".

وأضاف: "حلم كبير بالنسبة لي تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا مع الأهلي، ومنذ أيام حققت بطولة السوبر، وأتمني التتويج بالبطولة الإفريقية.. وفريق كبير كالأهلي يجب أن يحقق الفوز في جميع المباريات، وهدفنا الحفاظ على لقب الدوري".

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الزمالك

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في وقت سابق رسميًا عن نقل مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت المرتقبة في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا من ملعب بتروسبورت إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية، مرسلًا خطابًا ينص على ذلك القرار إلى النادي السنغالي، إلا أن النادي السنغالي متمسك بموقفه ورفض التحرك إلى ملعب برج العرب.

وفجر الفريق السنغالي أزمة كبيرة، أمس السبت، بسبب تقديم موعد المباراة، وحرص على التوجه إلى ملعب بتروسبورت، لإثبات حالة والتصوير أمام الملعب وإرسالها للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

ورفض تمامًا النادي السنغالي أي حلول ودية من جانب وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة الذي تدخل لحل الأزمة في فندق إقامة الفريق، واللواء علاء مقلد وشريف إسلام الذين توجهوا للجانب السنغالي لملعب بترو سبورت من أجل التفاوض مع رئيس النادي السنغالي، لإنهاء الأزمة وتوجه الفريق إلى برج العرب لخوض المباراة اليوم.

وطلب مسئولي النادي ورقة كتابية من مسئولي ملعب بتروسبورت يفيد برفض الدخول لأرضية الملعب، نظرا لمنعهم من الدخول بناء على طلب الزمالك الذي أكد أن المباراة تم تأجيلها ونقلها إلى ملعب برج العرب.

وقامت بعثة جينيراسيون فوت بتوثيق جميع الأحداث التي جرت أمس السبت، والخاصة بأزمة مباراة الفريق مع نادي الزمالك، بإياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، تمهيدًا لإرسال شكوى بها.

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