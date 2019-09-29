طقس اليوم الأحد 29 سبتمبر 2019.. العظمى بالقاهرة 33

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على السواحل الشرقية وعلى الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد شديد الحرارة جنوبًا نهارًا لطيف ليلاً.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطه على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس وغرب البحر المتوسط مما تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

القاهرة 24 33

شبين الكوم 24 33

طنطا 23 32

دمنهور 23 30

الإسكندرية 23 29

بلطيم 22 29

مطروح 22 28

بورسعيد 24 30

دمياط 24 30

الزقازيق 24 33

الإسماعيلية 22 35

السويس 22 34

العريش 20 30

شرم الشيخ 27 36

الغردقة 25 34

مرسى علم 27 35

الفيوم 24 34

بني سويف 23 34

المنيا 23 33

أسيوط 21 34

سوهاج 22 35

قنا 24 36

الأقصر 25 37

أسوان 26 38