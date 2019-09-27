توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتوقع الخبراء، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة الجوية.

كان الدكتور أحمد عبدالعال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية أعلن انخفاض الحرارة بدءا من اليوم الجمعة، حيث تسجل 33 درجة، وغدا السبت 32 درجة.