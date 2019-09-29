ترصد "الوطن"، استمرارًا للخدمات اليومية والمتنوعة التي تقدمها لقرائها، متوسط أسعار العملات وفق تعاملات اليوم، الأحد 29 سبتمبر الجاري في بعض البنوك العاملة على النحو التالي:

سعر الدرهم الإماراتي

سجّل سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 4.41 جنيه للشراء و4.45 جنيه للبيع، وسجّل في بنك المصرف المتحد نحو 4.41 جنيه للشراء و4.45 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.32 جنيه للشراء، و4.35 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك بلوم نحو 4.33 جنيه للشراء و4.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار

سجّل سعر الدولار في بنك مصر إيران نحو 16.27 جنيه للشراء و16.37 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي اليوناني نحو 16.26 جنيه للشراء و16.36 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي اليوناني نحو 20.12 جنيه للشراء و20.44 جنيه للبيع، وفي بنك البركة نحو 20.10 جنيه للشراء و20.66 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سجّل سعر اليورو في المصرف العربي الدولي نحو 17.80 جنيه للشراء و17.93 جنيه للبيع، فيما سجّل سعر اليورو في بنك بلوم نحو 17.86 جنيه للشراء و18.04 جنيه للبيع.