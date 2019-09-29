سعر اليورو اليوم في مصر

ترصد "الوطن" متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري في بعض البنوك الخاصة والحكومية، وذلك وفقا لتعاملات اليوم الأحد 29 سبتمبر الجاري، على النحو التالي:

سعر اليورو في بنك البركة

سجل سعر اليورو في بنك البركة نحو 17.79 جنيه للشراء، و18.08 جنيه للبيع.

سعر اليورو في المصرف العربي الدولي

سجل سعر اليورو في المصرف العربي الدولي نحو 17.80 جنيه للشراء، و17.93 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك بلوم

سجل سعر اليورو في بنك بلوم نحو 17.86 جنيه للشراء، و18.04 جنيه للبيع.

سعر اليورو في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر نحو 17.78 جنيه للشراء، و17.92 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري نحو 17.78 جنيه للشراء، و17.92 جنيه للبيع.