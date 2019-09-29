أحالت المهندسة أمل فوزي، رئيس مدينة قها، مسؤول المواد البترولية بمجلس مدينة قها، إلى النيابة الإدارية، لقيامه بإخفاء خطاب إدارة مبيعات الحكومة للتعاون والبترول بخصوص الزيوت والتشحيم والوارد في 22 مايو 2019.

وأضافت "فوزي"، ان الموظف أخفى الخطاب دون عرضه على المسؤولين المختصين بالوحدة المحلية بمدينة قها، ما سبب تراكم مديونيات لم يتم سدادها وصلت إلى 112 ألف و767 جنيها في الفترة من نوفمبر 2018 وحتى أبريل 2019، ولم يتم تسويتها حتى الآن، الأمر الذي جعل الشركة تطالب بسداد تلك المديونيات.

وأشارت فوزي إلى أنه بسبب تلك المخلفات التي ارتكبها هذا الموظف، طالبت الشؤون القانونية بإعداد مذكرة للنيابة الإدارية ببنها لتتولى التحقيق مع الموظف، وبحث وجود شبهة تورط تورط أكثر من موظف في المجلس في الواقعة وللحفاظ على سرية سير التحقيق.

أضافت فوزي أنه جرى نقل الموظف من وظيفته إلى الشؤون الإدارية، حتى انتهاء التحقيق معه، مؤكدة على أنة لا مكان لفاسد أو مهمل بالعمل.