الكهرباء: نبحث شكاوى المشتركين لحلها في أقرب وقت

عقد نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعا موسعا مع الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، واللواء محمود يحيى، والدكتورة نشوى يحيى مديري متابعة الجهات الحكومية بالمنظومة، والدكتورة نجلاء حسن مدير وحدة دعم وتطوير المنظومة، بحضور ممثلين عن الجهات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من مستـخدمي المنظومة (24 جهة فرعية).

وأكد نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، حرص الوزارة الدائم على التواصل مع المواطنين وحل الشكاوى المقدمة منهم، وأصدر تعليمات مشددة لممثلي الجهات التابعة للوزارة بفحص الشكاوى التي تستقبلها الوزارة من خلال المنظومة والعمل على حلها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها في أسرع وقت ممكن.

ولفت نائب الوزير إلى أهمية بذل المزيد من الجهود نظرا لامتداد الخدمات التي يقدمها قطاع الكهرباء في أنحاء الجمهورية كافة، واتساع حجم التعاملات اليومية مع المواطنين، ما يستوجب الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحياة لهم.

من جانبه، أكد الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة، رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للمنظومة، ومتابعة جهود الوزارات والمحافظات وجميع الجهات الحكومية المرتبطة إلكترونيا بالمنظومة ومعدلات الإنجاز والاستجابة لشكاوى المواطنين بصفة مستمرة.

وتابع الرفاعي أنّ اللقاء يأتي استكمالا للقاءات السابقة وورش العمل التي عقدها مع مختلف الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية، بهدف زيادة فعالية المنظومة وتوسيع نطاق عملها على مستوى الجهات التابعة.

وشدد الرفاعي على أهمية متابعة مؤشرات الأداء ومعدلات الاستجابة للشكاوى بكل جهة من الجهات التابعة للوزارة والمرتبطة إلكترونيا بالمنظومة، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وتعزيز مستوى رضا المواطنين عن تلك الخدمات.

وأكد أنّه تنفيذا لقراري رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بشأن إنشاء منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة فإنّه يتم استقبال شكاوى المواطنين من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg والخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 وإدارات ومكاتب خدمة المواطنين بالجهات الحكومية، كما أكد أهمية التنسيق المستمر بين القيادات وفرق العمل المتصلة بالمنظومة والتي تعمل جميعها من أجل خدمة ورضا المواطن.

وأشاد الرفاعي بدليل الخدمات الجماهيرية لقطاع الكهرباء والذي يتضمن شرحا مبسطا لتعريف المواطن بالخدمات التي يقدمها القطاع وكيفية الحصول عليها، لافتا إلى قرب الانتهاء من إنجاز تطبيق جديد على الهاتف المحمول "في خدمتك"، وأنّ التطبيق الجديد يأتي في إطار تنفيذ تكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتيسير وتنويع سبل تواصل المواطنين مع الحكومة من خلال المنظومة بما يحقق الارتقاء بمستوى الخدمات ويعزز ثقة المواطنين ومستوى رضاهم عن الخدمات الحكومية المقدمة.

ويتيح التطبيق الجديد، وفقًا لما أكده الدكتور طارق الرفاعي تواصل المواطن مع الحكومة في اتجاهين، إذ يمكن للمواطن تسجيل شكواه ومتابعتها وتسجيل تعليقاته عبر التطبيق، إضافة إلى إرسال الاستفسارات المختلفة والتي يتم مراجعتها وتوجيهها للجهات المختصة.

ومن ناحية أخرى يعد التطبيق وسيلة لتواصل الحكومة مع المواطن عن طريق إعلام المواطن بالإجراءات المتخذة حيال الشكاوى المسجلة على المنظومة، والرد على الاستفسارات وتوجيه الرسائل والتنويهات المتعلقة بالخدمات الحكومية المتنوعة المقدمة للمواطنين.