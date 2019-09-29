كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمراجعة المحلات والمطاعم الواقعة في محيط المدارس؛ للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة والمنتجات التي يتناولها الطلاب حفاظا على سلامتهم، بالتنسيق مع مديريات الصحة والتموين والطب البيطري.

ووجه المحافظ بشن حملات تفتيش دورية لضبط المخالفين وتنفيذ غلق وتشميع فوري للمنشآت التي يثبت مخالفتها وعرضها لمنتجات غذائية غير صالحة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وطالب المحافظ مديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع مرفق الحماية المدنية؛ لتدريب بعض العاملين في المدارس على كيفية التعامل السريع مع أي مشكلات تتعلق بالحرائق أو الإنقاذ أو الإسعافات الأولية أو الإخلاء، وغيرها من الامور الطارئة التي قد تحدث وتلزم تدخل وتعامل سريع حفاظًا على سلامة الطلاب والعاملين بالمنشآت التعليمية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي بالمحافظة، الذي أكد خلاله راشد على بذل مجهودات كبيرة، خلال الفترة الماضية، لاستقبال العام الدراسي الجديد وتهيئة المناخ التعليمي الملائم للطلاب في ظل ارتفاع الكثافات الطلابية داخل الفصول بمدارس المحافظة.