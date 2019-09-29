شهد اللواء نادر عشماوي سكرتير عام محافظة جنوب سيناء نائبا عن اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم، ختام فعاليات أسبوع السلامة والصحة المهنية التاسع بمدينة شرم الشيخ والذي عقد بمشاركة 23 منشأة سياحية بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار ما تقوم به الدولة المصرية، من مشروعات قومية كبرى تهدف إلى توفير العمل ورفع معدلات الإنتاج. عملاقة بتكلفة إجمالية تصل إلى نحو 4 تريليون جنيها لوضع مصر على المسار الصحيح كي نصل بها إلى مكانتها الكبيرة الرائدة بين مصاف الدول المتقدمة وخلق مستقبل أكثر إشراقا ورخاءا لأبنائنا وأحفادنا.

وتابع : لا تستمعوا للمغرضين أصحاب النوايا الخبيثة الذين يريدون هدما ويكرهون البناء، مصر تبنى وتعاونكم، لنصلَ بها إلى بر الأمان من مستقبل زاهر نحلم به جميعا لنا ولأبنائنا وأحفادنا وكلي إيمان قاطع ويقين جازم أن الشعب المصري عنده من القدرة والوعي اللازمين على مواجهةِ كافة التحديات بعزمه وإصراره كي نسهم جميعا في تقدم وازدهار مصر.