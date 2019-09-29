افتتح الشيخ نشأت الصاوي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم، قاعات جديدة لاستقبال الأطفال الجدد برياض الأطفال بمعهد الراشدين الابتدائي بميامي، والتي جرى إنشائها وتجهيزها بالجهود الذاتية؛ حرصًا على استيعاب جميع المتقدمين، وتوفير أماكن للكافة.

وتفقد "الصاوي"، القاعات، والأركان الخاصة برياض الأطفال، وجرى توزيع بعض الحلوى والبالونات على الأطفال، كما تفقد معهد الدكتور عبدالحليم محمود الابتدائي، والفصول الدراسية، مؤكدا أنه جرى تطبيق المنهج الجديد بالصفين الأول والثاني الابتدائي، وتفعيل نظام الفترات بدلًا من الحصص.

وفي السياق ذاته، تفقد رئيس الإدارة المركزية معهد فتيات العصافرة، حيث تابع الفصول الدراسية، واطمأن على انتظام العملية التعليمية، وتوزيع المناهج التعليمية، وتوزيع الكتب الدراسية التي وصلت إلى المعهد، واجتمع فضيلته بالأخصائيات الاجتماعيات.

وأكد أن الإدارة تهتم بحل مشكلات الطالبات، وتفعيل كافة الأنشطة الطلابية، والتركيز على الأنشطة والأبحاث التي تربط الطالبات بالقراءة؛ لأنها غذاء العقل، مردفا، أنه وفقا لأول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم قوله تعالى "اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ".