كشفت الدكتورة مها غانم، المشرف على مركز السموم التابع لكلية الطب بجامعة الإسكندرية، ارتفاع عدد المصابين بالتسمم الغذائي جراء تناول وجبة الفسيخ، إلى 21.

وأضافت"غانم" لـ"الوطن"، أن الحالات الإضافية جاءت من دسوق بجانب إدكو وبرج العرب والإسكندرية، مؤكدة أن مصدر تسمم بتناول الفسيخ غير معروف حتى الآن، مرجحة أن الفسيخ قبل مرحلة التمليح أصيب بنوع من البكتيريا زادت خطورته.

وتابعت أن أعمار الحالات المصابة، متفاوتة بين طفل عمره سنة ونصف السنة ورجل يبلغ من العمر 50 عاما، مردفة: "الطفل رضعوه فسيخ وهو من إدكو".

وأوضحت أن نحو 13 مريضا حصل على المصل المضاد لتسمم الفسيخ، كما أن 11 حالة ما زالت محتجزة بالعناية المركزة.