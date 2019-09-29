أعلن الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم، أن مركز السموم التابع لكلية الطب، استقبل نحو 18 حالة تسمم نتيجة تناول فسيخ فاسد.

وأشار الكردي، إلى أن مركز السموم بالجامعة يخدم 5 محافظات، لافتا إلى أن الحالات التى جرى استقبالها من دسوق وإدكو وبرج العرب والإسكندرية.

وأضاف أنه جرى التواصل مع محافظة الإسكندرية للقيام بحملات على المحلات، لأخذ عينات من أسماك الفسيخ الموجودة بالأسواق لفحصها والتأكد من سلامتها.

فيما أكد الدكتور أحمد عثمان، عميد طب الإسكندرية، أن هذه الحوادث تعد سابقة خطيرة وكارثية وتؤكد خطورة الميكروب هذه المرة.

وأكد أن كلية الطب تتابع تلك الظاهرة بدقة وعناية شديدين، موضحا أنه جرى إعطاء المصل لـ12 حالة من إجمالي عدد الحالات البالغ 18، فيما تكلفة المصل الواحد منها 100 ألف جنيه.

وأشار "عثمان"، إلى أن هناك 7 أطفال أقل من 6 سنوات من بين الحالات، متابعا أن المركز استنفذ المخزون بمحافظتي الإسكندرية والبحيرة.

ونوه بأنه جرى التواصل مع وزارة الصحة للحصول على أمصال أخرى، موضحا أن إدارة الجامعة تعكف على دراسة تلك الظاهرة، لمعرفة الأسماك من مصدر واحد أم الأسماك الموجودة في رشيد وإدكو.