مع بدء فصل الخريف، تصبح الأجواء مناسبة للخروج والسفر على مستوى الجمهورية والاستمتاع بالأجواء الخريفية التي تصاحبها نسمات الهواء الباردة، فإذا كنت من محبي الخروج وحضور الحفلات التي تقام بشكل مستمر شهريًا، ترصد لك "الوطن" أبرز حفلات شهر أكتوبر ومواعيدها وأسعارها للاختيار من بينهم على النحو التالي:

- حفل الفنانه هايدي موسى في معهد الموسيقى العربية يوم الأربعاء الموافق 2 أكتوبر الساعة 7:30 مساءً، وسعر التذكرة 45 جنيهًا.

- حفل الشيخ محمود التهامي على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية يوم الخميس الموافق 3 أكتوبر الساعة 8 مساءً، وسعر التذكرة 75 جنيهًا.

- حفل أحمد كمال بقاعة الحكمة في ساقية عبدالمنعم الصاوي يوم الخميس الموافق ذ0 أكتوبر الساعة 7:30 مساءً، وسعر التذكرة 52 جنيهًا.

- حفل فريق "وسط البلد" المشارك بافتتاح الدورة الـ11 لمهرجان القاهرة الدولي للجاز بمركز التحرير الثقافي (مقر الجامعة الأمريكية القديم بالتحرير) يوم الخميس الموافق 10 أكتوبر 2019 الساعة 10 مساءً، وتتراوح سعر التذكرة بين 200 و250 جنيهًا.

- حفل الفنان الأردني "عزيز مرقة" ضمن مهرجان القاهرة للجاز بمركز التحرير الثقافي (مقر الجامعة الأمريكية القديم بالتحرير) يوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر، وتتراوح سعر التذكرة بين 200 و250 جنيهًا.

- حفل فرقة "كايروكي" بمركز المنارة بالتجمع الخامس يوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر المقبل، وطُرحت أسعار التذاكر بفئتين؛ الأولى بـ250 جنيهًا، والثانية VIP بـ450 جنيهًا.

- حفل يسرا الهواري ضمن مهرجان القاهرة للجاز بمركز التحرير الثقافي (مقر الجامعة الأمريكية القديم بالتحرير) يوم السبت الموافق 12 أكتوبر، وتتراوح سعر التذكرة بين 200 و250 جنيهًا.

- أعلن فريق شارموفرز إقامة عدد من الحفلات على مستوى الجامعات المصرية، وسيتم الإعلان عن كل حفل تباعًا عبر صفحتهم الرسمية على "فيس بوك".

- حفل الفنان وائل الفشني بقاعة الحكمة في ساقية عبدالمنعم الصاوي يوم الخميس الموافق 24 أكتوبر الساعة 8 مساءً، وسعر التذكرة 77 جنيهًا.

- حفل نوران أبو طالب بمركز درب 1718 يوم السبت الموافق 26 أكتوبرالساعة 8 مساءً، وسعر التذكرة 107 جنيهات.