هنأ الفنان طارق صبري، الفنان محمد هنيدي بمناسبة حصوله على درع مهرجان الجونة، تكريمًا له عن مجمل أعماله.

وجاءت تهنئة طارق صبري لهنيدي بشكل فكاهي ساخر، حيث استعان طارق صبري بصورة من الدور الذي أداه هنيدي في فيلم "فول الصين العظيم"، واستعان بصورة له بملابس رياضة "أيكيدو"، خصوصا بعد إعلانه مؤخرا تعلم هذه الرياضة، وهي إحدى رياضات الفنون القتالية.

وكتب صبري على الصورتين، بعد نشرهما عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، "هو الشرقاوي بعتلنا فاندام ولا إيه.. ألف مبروك على التكريم وتستحق الأحسن والأفضل دايما". مضيفا: "ملقتش صورة لينا مع بعض، بس الصورتين دول قاموا بالواجب".

يذكر أن الفنان محمد هنيدي جرى تكريمه في ختام فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي تكريما له عن مجمل أعماله، وسلّم الفنان أحمد السقا زميله هنيدي، درع مهرجان الجونة، وبعد تكريمه قدّم هنيدي الشكر لإدارة المهرجان على التكريم، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه على إنستجرام، قال فيه: "شكرا لمهرجان الجونة على تكريمي، وشكرا لكل جمهوري اللي عمري ما كنت هعمل حاجة لولاهم".