ألغت محكمة القضاء الإداري دائرة 37، قرار جامعة الإسكندرية المتضمن قبول استقالة مسببة من الأستاذ الدكتور عاطف محمد عبدالمنعم رئيس قسم الهندسة الزراعية بكلية الزراعة.

وأكدت المحكمة، أن الأستاذ الجامعي تقدم باستقالته المسببة إلى مجلس الجامعة، وكانت في حقيقتها الواقعية ليست تعبيرًا منه عن اتجاه إرادته الحرة إلى ترك منصبه وعزوفه عنه، إنما أقرب إلى اعتراض منه على أوضاع قائمة -على حد قوله- بها فساد حالت بينه وبين ممارسته لمهام منصبه، فهو ليس طلب استقالة، بل احتجاج رسمي إلى الجهات المختصة على ما يحدث في القسم الذي يترأسه من مخالفات مالية وإدارية.

وأضافت المحكمة، أن الجامعة كان يتعين عليها المسارعة في إجراء التحقيقات اللازمة طبقا للقانون، للوقوف على مدى صحة تلك الأسباب المقدمة في الاستقالة، والتي لو ثبت صدقها لكان لازما عليها أن تضرب بيد من حديد على يد المخالف وتُنزل عليه العقاب المناسب ردعا له ولغيره، وتتريث في قبول الاستقالة حتى يتبين لها وجه الحق والصدق وما تفصح عنه تلك التحقيقات من نتائج.

وعددت المحكمة الأسباب التي قدمها الأستاذ الجامعي في استقالته، وهم عدم قيام أعضاء التدريس بالقسم بواجباتهم، وعدم التحقيق في الشكاوى ومنها اكتشاف قضايا فساد، تبديد أوراق إجابات الطلاب والتلميح بأسئلة الامتحانات، ورفض البعض تصحيح الامتحانات النهائية، إنشاء صفحة على التواصل الاجتماعي لسبه وقذفه، تحريض الطلاب والموظفين علي تعطيل الدراسة والاحتجاج ضده، تزوير البعض غياب الطلاب، عدم تسلم المشاريع البحثية المنتهية منذ سنوات.