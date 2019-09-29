محافظ مطروح يعقد لقاء خدمة المواطنين بالديوان العام

عقد اللواء مجدى الغرابلي، محافظ مطروح لقاء خدمة المواطنين الدوري، بحضور المحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح ورؤساء المراكز والمدن ومديري المديريات والإدرات المعنية، للوقوف على مشاكل المواطنين والاستماع إليهم وتلبية إحتياجاتهم الإنسانية.

ووجه الغرابلي، اليوم، خلال لقاء خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، مديرية التضامن الاجتماعي، بمتابعة تسجيل أحد المواطنين على منظومة تكافل وكرامة لتوفير معاش شهري له ولأسرته نظرا لظروفه الاجتماعية.

كما وجه مجلس مدينة مرسى مطروح بتوفير باكية محل بالسوق التجاري بمنطقة الروضة، لتوفير مصدر رزق له نظرا لظروفه الصحية، وكذلك توجيه جليدر لتسوية منطقة عزبة أبوخريطة بطرق السلوم، لتيسير حركة السيارات داخل المنطقة، والبدء في أعمال تأهيل ورصف منطقة الكيلو 1 خلف جراج أتوبيس غرب الدلتا وتوفير حاوية تجميع للقمامة، مع التأكيد على أن مطلب توصيل الغاز للمنازل بالمنطقة يسير، وفقا لأولويات المناطق والكثافة السكانية واشتراكات المواطنين.

كما وجه شركة كهرباء البحيرة بسرعة تركيب محول كهرباء لأهالى منطقة الكيلو 2 لإنهاء معاناتهم من ضعف التيار الكهربائى مع زيادة عدد السكان وزيادة الأحمال، وكذلك إجراء أعمال الصيانة اللازمة لمحول وأبراج الكهرباء بحى الغريان بمدينة سيدى برانى وتغيير محول الكهرباء مع بداية شهر نوفمبر المقبل ، وتوفير محول كهرباء بمنطقة الكيلو 4 بجوار السجل المدنى خلال شهرين.

وأكد إعادة تأهيل وتطوير المنطقة والخدمات المقدمة بها قريبا وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة.

من ناحية أخرى نبه الغرابلى بالتحقيق في واقعة شكوى العاملين برياض الأطفال التابعة للمجتمع المحلي من تخفيض مرتباتهم من شهر يونيه الماضى وعدم إضافة العلاوات السنوية المقررة من التأمينات الاجتماعية منذ أول يوليو الماضي.