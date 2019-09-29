أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، أن المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي قدمت ما يزيد على 51 مليون جنيه مساعدات نقدية وعينية للأسر الأكثر احتياجًا، من عملاء التكافل الاجتماعي خلال العام الجاري وحتى نهاية أغسطس الماضي، لافتة إلى أن هناك تزايد مستمر للدور الذى تقوم به المؤسسة في تقديم المساعدات الاجتماعية والمادية للحالات العاجلة والأكثر احتياجا، وتحسين بيئة السكن للأسر الأولى بالرعاية، حيث يتم تقديم المساعدات بأنواعها، وإجراء عمليات جراحية للحالات المرضية، إضافة إلى تحسين مستوى معيشة الأسرة.

من جانبه قال اللواء عبدالحكيم حمودة، نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، إلى أن ذلك المجهود يأتي في ضوء ما تستهدف المؤسسة تحقيقه لمد مظلة التكافل بمعناه الواسع من خلال تغطية جميع الفئات التي لا ينطبق عليها قانون الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، وتقديم المساعدات بكل أنواعها التي تتمثل في المساعدة المالية لحالات الأمراض المزمنة والأرامل والمطلقات والهجر معدومي ومحدودي الدخل، كذلك الحالات الملحة وغيرها، مشيرا إلى أن عدد فروع المؤسس يصل إلى 27 فرعا على مستوى الجمهورية.

وأوضح وفق بيان الوزارة إلى أنه تقديم 25 مليون جنيه تقريبا مساعدات مالية من المؤسسة العامة وفروعها على مستوى محافظات الجمهورية لـ139 ألف 860 أسرة قدمت كتدخلات في أمراض مزمنة وإعاقة وحالات مرضية وكراسي متحركة ومزايا عينية وأجهزة تعويضية ومساعدات زواج وأخرى لحالات طارئة.

وأشار التقرير إلى تقديم المؤسسة مساعدات عينية قدرت بـ 4 ملايين و173 ألف جنيه استفاد منها 27 ألف 104 مستفيد تنوعت في العديد من المساهمات العينية ما بين توزيع 20 ألف بطانية على الأهالى الأشد احتياجا بالصعيد على مستوى محافظات الجيزة وأسيوط وسوهاج، وتعويضات كوارث وصرف مساعدات للأسر عملاء التكافل الاجتماعي خلال شهر رمضان المعظم وعيد الأضحى، حيث تم تقديم دعم لهم زاد على 2 مليون جنيه مساهمة في التخفيف من الأعباء كذلك المساهمة في إجراء عدد من العمليات الجراحية .

وأضاف أنه تم رصد 22 مليون و564 ألف قُدمت خلال الفترة المشار إليها لعلاج حالات مرضية وإجراء جراحات بالتعاون مع القنوات الفضائية حيث تم إجراء 96 حالة قلب مفتوح بإجمالي 14 مليون و376 ألف جنيه يليها التدخلات في مجال أمراض العظام حيث تم علاج 40 حالة بإجمالي قارب 5 مليون جنيه وغيرها من التدخلات العلاجية الأخرى كما تم دعم 3 حالات للسفر للخارج لإجراء عمليات قلب مفتوح بإجمالي قارب 3 مليون جنيه.